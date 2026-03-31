Questo mattino, davanti a Palazzo San Giorgio, un uomo si è presentato con una bottiglia di benzina e un accendino, protestando contro il mercato ittico. Nonostante la pioggia, ha atteso invano la ricezione di una comunicazione ufficiale dal Comune, ritenuta necessaria per poter riprendere l’attività lavorativa. La protesta si è svolta senza che ci fossero interventi da parte delle forze dell’ordine.

Dopo il bando, la riapertura del luglio 2025 e la sospensione della concessione provvisoria, resta bloccato l’ultimo passaggio amministrativo necessario alla ripresa dell’attività Non è bastata la pioggia incessante a fermare Carmelo Cozzucoli. Questa mattina, dopo l’ennesima giornata trascorsa senza ricevere la pec attesa dal Comune di Reggio Calabria - quella che, secondo quanto sostiene, gli avrebbe consentito di tornare a lavorare - si è presentato davanti a Palazzo San Giorgio con una busta contenente benzina legata al polso e un accendino in mano, fermandosi proprio sotto l’arco d’ingresso del municipio in attesa di una risposta. Sul posto sono intervenute due pattuglie delle Volanti, agenti della polizia locale e personale della Digos, che hanno seguito da vicino l’evolversi della situazione per tutta la durata della mediazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Davanti a Palazzo San Giorgio con benzina e accendino: la protesta di Cozzucoli per il mercato ittico

Articoli correlati

Leggi anche: Uomo si cosparge di benzina davanti al Tribunale di Bergamo e minaccia di darsi fuoco, in mano ha un accendino

Palazzo San Giorgio ospita gli studenti Erasmus, Battaglia: "Portate con voi un pezzettino di Reggio"L’evento è stato organizzato da Euroformaz Group in collaborazione con il Comune di Reggio e l’IPAlbtur Giovanni Trecroci di Villa San Giovanni Per i...

Tutti gli aggiornamenti su Davanti a Palazzo San Giorgio con...

Temi più discussi: Genova Segreta: storie noir, curiosità e misteri del passato; Dalla protesta annunciata alla svolta: rimossi i rifiuti al Condominio Livari; Musica, si riparte col Superkaraoke: e mentre la sinistra locale polemizza de Pascale benedice i maxi concerti; Reggio prima di tutto: Cannizzaro e i retroscena di una scelta coraggiosa.

Dal mito alla Gorgona. Sergio Maifredi a Palazzo San Giorgio racconta il viaggio del mare (P. Fizzarotti)Il mare come rotta, confine, destino. E come luogo simbolico capace di tenere insieme mito e contemporaneità. A Palazzo San Giorgio, giovedì 26 marzo alle ore 17, si chiude il percorso de Il mare al c ... farodiroma.it

Sciopero dei dipendenti dell’Autorità portuale, presidio e occupazione di Palazzo San GiorgioE’ iniziato alle 9 lo sciopero proclamato da tutte le sigle sindacali dei dipendenti dell’Autorità Portuale di Genova e Savona. Davanti a Palazzo San Giorgio sede dell’ente si sono raccolte alcune ... genova.repubblica.it

A palazzo San Giorgio il sindaco f.f.... #battaglia #commercio #economia - facebook.com facebook