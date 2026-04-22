Aeroporto di Palermo da record 340 mila passeggeri +5% in transito per il ponte delle festività

Durante il ponte delle festività, l’aeroporto di Palermo ha registrato un totale di 340 mila passeggeri, con un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, i passeggeri provenienti da destinazioni internazionali sono cresciuti del 16%. Il periodo di vacanze, che va dal 24 aprile al 4 maggio, ha portato a un incremento nel traffico aereo complessivo, rispetto ai 322 mila passeggeri dello scorso anno.

Il dato più interessante riguarda la crescita del 16% dei passeggeri internazionali. Il lungo ponte che va dal 24 aprile al 4 maggio fa segnare un aumento complessivo del numero dei passeggeri in transito dall’aeroporto internazionale Falcone Borsellino: 340 mila (+5%) rispetto ai 322 mila dello.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: I numeri da record dell’aeroporto di Genova nel 2025: passeggeri, costi e guadagni Aeroporto Umbria: voli record e sfida verso il milione di passeggeriL’aeroporto dell’Umbria ha resistito senza subire interruzioni nei collegamenti aerei nonostante le recenti difficoltà legate all’approvvigionamento... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: All’aeroporto di Palermo inaugurata un’area Pet da 350 metri quadrati, aperta h24; Aeroporto di Palermo, ecco l’area pet dedicata agli amici a quattro zampe; Aeroporto di Palermo, inaugurata la nuova area PET per i viaggiatori con animali; Palermo, all’aeroporto Falcone e Borsellino inaugurata una nuova area pet. Presente anche Enpa di Palermo. Aeroporto di Palermo, 340 mila passeggeri (+5%) in transito per ponte festivitàIl lungo ponte che va dal 24 aprile al 4 maggio 2026 fa segnare un aumento complessivo del numero dei passeggeri in transito dall'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo: 340 mila (+5%) ... ansa.it Aeroporto di Palermo tra crisi in Medio Oriente e voli: il cambiamento del sistema secondo Gianfranco BattistiBattisti analizza l'impatto della crisi mediorientale sul trasporto aereo: dalla selezione dei voli al ruolo dell'aeroporto di Palermo. newsicilia.it Causa lavori l'aeroporto di Napoli sarà chiuso per tutto il mese di novembre. Nei 2 screen la situazione dei voli easyJet da Catania e Palermo in vendita fino al 31 ottobre. - facebook.com facebook Nell'aeroporto di Palermo c'è l'area Pet. Accessibile 24 ore su 24, dedicata a chi viaggia con i propri animali #ANSA x.com