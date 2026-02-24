Verona Stefani | Portare il Veneto nel mondo Inaugurato il nuovo terminal partenze Progetto Romeo

Alberto Stefani ha annunciato che il nuovo terminal “Progetto Romeo” nasce per rafforzare la presenza internazionale del Veneto. La cerimonia di inaugurazione si è svolta all’Aeroporto Valerio Catullo, dove sono stati presentati i lavori completati nel settore delle partenze. La struttura, dotata di moderne tecnologie, mira a facilitare i collegamenti con destinazioni estere e sostenere la crescita economica regionale. La regione punta a rendere più accessibile il territorio ai visitatori provenienti da tutto il mondo.

© Laprimapagina.it - Verona, Stefani: “Portare il Veneto nel mondo”. Inaugurato il nuovo terminal partenze “Progetto Romeo”

“Portare il Veneto nel mondo: questo è il più ambizioso dei nostri obiettivi”. Con queste parole il governatore del Veneto, Alberto Stefani, ha rilanciato la visione internazionale della Regione intervenendo all’inaugurazione di “Progetto Romeo”, il nuovo terminal partenze dell’ Aeroporto Valerio Catullo. Un appuntamento simbolico e strategico, che segna un ulteriore passo nel rafforzamento delle infrastrutture aeroportuali venete e nella proiezione del territorio sui mercati globali. Il nuovo terminal rappresenta infatti un investimento mirato a migliorare l’accoglienza, la funzionalità e la competitività dello scalo veronese, snodo fondamentale per turismo, imprese e mobilità internazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it Vicenzaoro January 2026, Stefani (Regione Veneto): "Il settore è fiore all'occhiello per il Veneto"Vicenzaoro January 2026 si conferma un appuntamento di rilievo per il settore dell'oreficeria, riconosciuto come uno dei principali motori economici del Veneto. Il nuovo Terminal Crociere di Porto Corsini ospiterà un maxi mosaico, svelato il progetto vincitoreIn occasione della Biennale di Mosaico di Ravenna, Ravenna Civitas Cruise Port ha annunciato il progetto vincitore di un grande mosaico che sarà collocato nel nuovo Terminal Crociere di Porto Corsini. Argomenti correlati Stefani inaugura a Negrar il nuovo robot chirurgico e visita due Case della Comunità a Verona; Il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, inaugura i nuovi robot e l’ampliamento del Pronto Soccorso; VIDEO | Olimpiadi Venezia-Verona 2036, Stefani: Intanto pensiamo a quelle di oggi; Dai social ai Giochi, Zaia onnipresente. Oscurato Stefani, governatore invisibile. Attraverso una nota il sindaco Romeo e l’assessore Monteleone hanno annunciato l’evoluzione del progetto per l’area tra via Spadolini e via Einaudi: ««Ascoltare i cittadini non è solo un dovere, ma il fondamento della nostra azione politica» - facebook.com facebook