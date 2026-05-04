In un'iniziativa che unisce sport e musica, il porto si è trasformato in un punto di raccolta per aiutare le zone colpite dal ciclone. Migliaia di persone si sono radunate per partecipare ad eventi organizzati per raccogliere fondi e sostegno. La gestione logistica dell’intera operazione è stata coordinata da un team specializzato che ha garantito l’afflusso e la sicurezza dei partecipanti.

? Cosa scoprirai Come hanno trasformato lo sport in aiuti per le zone colpite?. Chi ha coordinato la gestione logistica di migliaia di persone al porto?. Quali attività hanno attirato le famiglie durante la maratona musicale?. Perché gli organizzatori vogliono rendere questo evento un appuntamento fisso?.? In Breve GDL Produzioni con Raffaele e Andrea Gualtieri ha organizzato l'evento al porto.. Mattinata dedicata a maratone, ciclistiche, pugilato, fitness e una gara canina amatoriale.. Pomeriggio con visione collettiva della sfida Palermo-Catanzaro e concerto di dieci band musicali.. Organizzatori puntano a rendere l'appuntamento del Primo Maggio una ricorrenza annuale fissa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto in festa: sport e musica per aiutare chi soffre il ciclone

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