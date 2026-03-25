Un viaggio tra le difficoltà di chi vive con ipertensione polmonare, una malattia rara che rende ogni respiro una sfida quotidiana. Una narrazione che, attraverso un nuovo approccio, cerca di trasmettere la complessità di questa condizione senza utilizzare termini generici o giudizi, focalizzandosi sui fatti e sulle esperienze concrete di chi affronta questa patologia.

Raccontare una malattia rara non è mai semplice, anche se ogni respiro è una sfida. Eppure a volte basta cambiare approccio. Ad esempio, sfruttando il potere delle note. Un’idea originale per raccontare la vita e le emozioni dei 3.500 italiani con ipertensione polmonare arteriosa è alla base di ‘Aria di vita – ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare’, la nuova campagna di sensibilizzazione promossa da Msd Italia, con il patrocinio di Amip (Associazione Malati di Ipertensione Polmonare) e Aipi (Associazione Ipertensione Polmonare Italiana), presentata a Roma al Forum Theatre. L’ipertensione arteriosa polmonare “è caratterizzata da un aumento della pressione del sangue nelle arterie polmonari con un importante sovraccarico per il cuore destro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il respiro è musica per chi soffre di ipertensione polmonare, ecco ‘Aria di vita’

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