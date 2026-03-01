Sanremo Filippucci | Porto nella musica gli insegnamenti dello sport

Nicolò Filippucci, vincitore del concorso delle Nuove Proposte a Sanremo 2026, ha un passato come pallanotista. Durante un’intervista, ha spiegato di voler portare nella musica gli insegnamenti dello sport. Il giovane artista ha parlato della sua esperienza nel mondo sportivo e di come questa influenzerà il suo percorso musicale. La sua storia combina il mondo dello sport e della musica in modo diretto e senza filtri.

La nostra intervista al vincitore del concorso delle "Nuove proposte" di Sanremo 2026 Nicolò Filippucci, con un passato da pallanotista. Il cantante classe 2006 ha portato sul palco dell'Ariston il brano "Laguna".