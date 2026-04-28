Crescono ancora i traffici al porto di Venezia

I dati relativi al primo trimestre del 2026 indicano un aumento del 1,7% nei traffici del porto di Venezia rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita è stata sostenuta principalmente dai comparti agroalimentare e dei cementi, che hanno contribuito all'incremento complessivo. Questi numeri si inseriscono in un trend di aumento costante delle attività portuali nella zona.