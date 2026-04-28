Crescono ancora i traffici al porto di Venezia
I dati relativi al primo trimestre del 2026 indicano un aumento del 1,7% nei traffici del porto di Venezia rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita è stata sostenuta principalmente dai comparti agroalimentare e dei cementi, che hanno contribuito all'incremento complessivo. Questi numeri si inseriscono in un trend di aumento costante delle attività portuali nella zona.
I traffici del primo trimestre 2026 del porto di Venezia confermano la tendenza alla crescita (+1.7%), trainati da agroalimentare e cementi. Si registra invece una lieve flessione per il porto di Chioggia (- 2.7%) nel trimestre, ma la tendenza rimane positiva nell’arco degli ultimi 12 mesi.Clicca.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Malcesine, Italy - 4K Walking Tour (Lake Garda's Best Town)
Notizie correlate
Brindisi, porto al collasso: declino pianificato tra tagli ai traffici e prospettive incerte.La situazione del porto di Brindisi è descritta come critica, un declino accelerato che, secondo l'ingegnere Roberto Serafino, esperto esterno del...
Aggressione in via Flaminia, traffici illeciti al porto di Ancona e caso plasma a Torrette: le notizie della giornata (in un minuto)ANCONA - Dalla violenza in strada ai traffici illeciti nel porto, passando per sanità e politica.
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Argomenti più discussi: Canale di Panama, aumentano i traffici mentre crescono i prezzi degli slot; Via Cavour, riqualificazione a metà: aranci crescono, ma restano traffico e degrado; Aeroporto di Palermo, il ponte spinge il traffico: crescono gli esteri, arretrano i voli nazionali.
Aeroporto di Palermo, il ponte spinge il traffico: crescono gli esteri, arretrano i voli nazionaliPonte 24 aprile-4 maggio 2026, aeroporto di Palermo a quota 340 mila passeggeri: crescono del 16% gli internazionali, calano i nazionali. blogsicilia.it
Bambini che crescono senza casa, indifesi e incerti sul loro futuro. Secondo le organizzazioni umanitarie, migliaia di bambini oggi vivono in condizioni estreme che violano tutti i loro diritti: accesso limitato a cibo, assistenza sanitaria, istruzione e sicurezza. L'in - facebook.com facebook
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cala. Pd e M5S crescono x.com