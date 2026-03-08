Pordenone celebra le donne dell’Arma | in prima linea con coraggio e dedizione

In occasione dell’8 marzo, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pordenone ha organizzato un evento per celebrare le donne dell’Arma. La cerimonia ha messo in evidenza il ruolo crescente delle donne in uniforme, con un riconoscimento al loro impegno quotidiano nel garantire sicurezza e assistenza. La giornata ha sottolineato la presenza femminile all’interno del corpo dei Carabinieri.

Dal 2000, anno in cui le Forze Armate italiane hanno aperto le porte alla componente femminile, la presenza delle Carabiniere sul territorio è diventata parte integrante della quotidianità operativa dell’Arma, a tutti i livelli gerarchici e in ogni specialità. Le donne in servizio hanno affrontato lo stesso percorso di formazione dei colleghi uomini – dalle Scuole Allievi all’Accademia Militare – superando prove fisiche e tecniche con identica determinazione e professionalità. Oggi sono impiegate in tutti i reparti e in ogni tipo di servizio, con un contributo particolarmente prezioso nella gestione dei reati previsti dal “Codice Rosso”. In... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it La polizia di Pordenone in prima linea per le olimpiadi di Milano-CortinaLa Polizia di Stato in prima linea in occasione delle gare delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Anni di indagini in prima linea. Pucci e Rullo salutano l’ArmaDoppia festa al comando dei carabinieri di Macerata, per ringraziare e salutare due militari arrivati al momento del congedo: il luogotenente Roberto... Tutto quello che riguarda Pordenone celebra. Temi più discussi: Donne Protagoniste, Ornella Venica il 9 a Porcia; Prima Biason, storica sarta di Borgomeduna, spegne 105 candeline; Calendario di marzo 2026: feste, date e curiosità da conoscere; Pordenone 2027: l'albo a fumetti celebra le sue meraviglie. Carabinieri, l’Arma al femminile: nel Pordenonese 38 donne in divisa al servizio della comunitàNel Pordenonese sono 38 le donne carabiniere in servizio. L’Arma celebra il loro contributo in occasione dell’8 marzo. nordest24.it Anmil Pordenone: sul tragitto casa-lavoro più incidenti per le donneNel 2024, il 23,3% degli infortuni occorsi a donne è avvenuto in itinere, contro il 14,1% degli uomini. Pesano stress e mansioni familiari ... rainews.it Nel Pordenonese sono 38 le donne carabiniere in servizio. L’Arma celebra il loro contributo in occasione dell’8 marzo. #Friuli #Pordenone #Cronaca #Cultura x.com L’esposizione ospitata presso la Galleria Civica Harry Bertoia di Pordenone celebra Robert Doisneau attraverso una narrazione che intreccia i suoi grandi classici a lavori meno noti realizzati su commissione tra cui spicca l’importante reportage del 1945 dedi - facebook.com facebook