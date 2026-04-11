Montemurlo celebra Edo Martini | l’eredità di un uomo del bene comune

Montemurlo si appresta a rendere omaggio a Edo Martini, figura nota per il suo impegno nel settore civile e sportivo del paese. La cerimonia ufficiale si terrà nei prossimi giorni, coinvolgendo le autorità locali e i cittadini. La commemorazione si svolgerà presso un luogo pubblico della città, dove saranno deposte corone e si terranno discorsi in ricordo di Martini. La comunità si riunisce per ricordare il contributo di questa persona.

La comunità di Montemurlo si prepara a onorare la memoria di un uomo che ha segnato profondamente la storia civile e sportiva del territorio. Domenica 12 aprile, alle ore 8,40, l’auditorium del Centro Giovani David Sassoli, situato in piazza Don Milani 3, ospiterà la cerimonia ufficiale per ricordare Edo Martini, scomparso nel 2019 all’età di 89 anni. L’appuntamento rientra nel programma della manifestazione cicloturistica La Medicea 2026. Un impegno costante tra edilizia e bene comune. Edo Martini non è stato solo una figura centrale per le attività associative, ma anche un imprenditore stimato nel settore delle costruzioni. Ha guidato prima la ditta Bicchi e Martini e, successivamente, la Speciale Edile insieme ai Bonini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montemurlo celebra Edo Martini: l’eredità di un uomo del bene comune Montemurlo, il tributo a Martini. A Poggio le scuole protagonisteIl programma della Giornata della Memoria a Montemurlo partirà dal liceo artistico Brunelleschi: stamani alle 9 avranno l’opportunità di ascoltare la... Memoria, metodo e responsabilità dello Stato. L’eredità dell’ammiraglio MartiniLa sesta edizione del Premio “Francesco Cossiga per l’Intelligence”, promossa dalla Socint e conferita alla memoria dell’Ammiraglio Fulvio Martini,...