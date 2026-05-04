Pordenone 36enne Marco Piu morto per malore cardiaco improvviso aveva detto alla moglie | Non sto bene vado a letto

Un uomo di 36 anni è deceduto a Pordenone a causa di un malore cardiaco improvviso. La sera prima, aveva riferito alla moglie di non sentirsi bene, dicendo che avrebbe fatto rientro a letto, e aveva manifestato a entrambe le persone vicine un mal di testa insolito e una sensazione di stanchezza persistente. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause della morte.

Quel giorno Piu aveva detto alla moglie e alla madre di accusare un mal di testa "insolito" e di sentirsi particolarmente stanco. Rimasto a casa a riposare, non si è più svegliato "Non sto bene, vado a letto a riposare". Marco Piu, 36 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione di Porden.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pordenone, 36enne Marco Piu morto per "malore cardiaco improvviso", aveva detto alla moglie: "Non sto bene, vado a letto" Notizie correlate San Giovanni Teatino (CH), ragazzo 15enne morto per arresto cardiaco mentre giocava a tennis, malore improvviso davanti ai parentiSecondo le prime ricostruzioni, il giovane, descritto come "atletico, sportivo e in buona salute", stava giocando a tennis insieme al suo insegnante... Un malore improvviso e il ciclista va in arresto cardiaco: i compagni lo salvanoSan Miniato (Pisa), 20 aprile 2026 – Una tranquilla domenica in bicicletta ha rischiato di finire in tragedia.