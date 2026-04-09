San Giovanni Teatino CH ragazzo 15enne morto per arresto cardiaco mentre giocava a tennis malore improvviso davanti ai parenti

Da ilgiornaleditalia.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 15 anni, descritto come sportivo e in buona salute, è deceduto improvvisamente durante una partita di tennis. L'episodio è avvenuto davanti ai parenti e secondo le prime ricostruzioni, il giovane ha accusato un malore improvviso che ha portato al suo arresto cardiaco. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, mentre i soccorritori hanno tentato di rianimarlo senza successo.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, descritto come "atletico, sportivo e in buona salute", stava giocando a tennis insieme al suo insegnante quando si è accasciato a terra, colto da un arresto cardiaco Un ragazzo di 15 anni residente a Francavilla al Mare (Chieti) è morto a causa di u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Malore mentre gioca a tennis a San Giovanni Teatino, 15enne morto per arresto cardiaco in ospedale a PescaraUn 15enne è morto a San Giovanni Teatino durante un allenamento di tennis: ha accusato un malore e si è accasciato in campo.

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