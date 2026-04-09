San Giovanni Teatino CH ragazzo 15enne morto per arresto cardiaco mentre giocava a tennis malore improvviso davanti ai parenti

Un ragazzo di 15 anni, descritto come sportivo e in buona salute, è deceduto improvvisamente durante una partita di tennis. L'episodio è avvenuto davanti ai parenti e secondo le prime ricostruzioni, il giovane ha accusato un malore improvviso che ha portato al suo arresto cardiaco. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, mentre i soccorritori hanno tentato di rianimarlo senza successo.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, descritto come "atletico, sportivo e in buona salute", stava giocando a tennis insieme al suo insegnante quando si è accasciato a terra, colto da un arresto cardiaco Un ragazzo di 15 anni residente a Francavilla al Mare (Chieti) è morto a causa di u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - San Giovanni Teatino (CH), ragazzo 15enne morto per arresto cardiaco mentre giocava a tennis, malore improvviso davanti ai parenti Malore mentre gioca a tennis a San Giovanni Teatino, 15enne morto per arresto cardiaco in ospedale a PescaraUn 15enne è morto a San Giovanni Teatino durante un allenamento di tennis: ha accusato un malore e si è accasciato in campo. Leggi anche: Arresto cardiaco mentre si allena a tennis, 15enne muore a San Giovanni Teatino Temi più discussi: San Giovanni Teatino. Quindicenne si accascia mentre gioca a tennis e muore; Tragedia a San Giovanni Teatino: muore un quindicenne per arresto cardiaco; Parla l’ex sindaco di San Giovanni Teatino dopo l’assoluzione; San Giovanni Teatino, Allerta Meteo in Abruzzo, Scuole CHIUSE IL 1 APRILE apertura del Centro Operativo Comunale. Chieti, 14enne muore per arresto cardiaco mentre gioca a tennisUn ragazzo di 14 anni, residente a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, è morto a causa di un arresto cardiaco mentre si trovava all’interno di un ... lapresse.it Malore mentre gioca a tennis a San Giovanni Teatino, 15enne morto per arresto cardiaco in ospedale a PescaraUn 15enne è morto a San Giovanni Teatino: ha accusato un malore e si è accasciato in campo mentre si allenava a tennis ... virgilio.it Ufficio in Affitto a San Giovanni Teatino Via Pietro Nenni In posizione strategica, proponiamo in locazione un luminoso ufficio situato al primo piano di una palazzina servita da ascensore, nel comune di San Giovanni Teatino, in Via Pietro Nenni. L'immobil - facebook.com facebook Tennista di 15 anni si accascia mentre gioca a tennis: morto a San Giovanni Teatino x.com