Ponticelli incubo in famiglia | 39enne evaso dai domiciliari arrestato per estorsioni ai genitori

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essere evaso dai domiciliari e aver minacciato e picchiato i genitori per ottenere i soldi della pensione. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno portato l’individuo in carcere. La vicenda si è svolta a Ponticelli, dove i familiari avevano denunciato comportamenti violenti e richieste estorsive.

Minacce e violenze per ottenere i soldi della pensione: decisivo l’intervento dei carabinieri, l’uomo è finito in carcere. I carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale hanno arrestato per evasione, maltrattamenti in famiglia ed estorsione un 39enne della zona, già sottoposto agli arresti domiciliari. Napoli, quartiere Ponticelli, in viale Ernest Hemingway le finestre dei palazzi sono semichiuse e le voci corrono basse tra i balconi. Quando una telefonata al 112 spezza questa quiete apparente. E’ una donna con un filo di voce che chiede aiuto. Non servono molte parole per capire che qualcosa non va. I militari arrivano in pochi minuti, era già partita la segnalazione dalla centrale operativa.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Ponticelli, incubo in famiglia: 39enne evaso dai domiciliari arrestato per estorsioni ai genitori Notizie correlate Leggi anche: Evaso dai domiciliari da 8 mesi, lo trovano a festeggiare Pasquetta con la famiglia: arrestato a Bitonto Alessandria, la vendita dell'auto si trasforma in un incubo tra minacce ed estorsioni: 39enne arrestatoFermato e condotto in carcere un cittadino rumeno di 39 anni, residente nel vercellese, accusato di estorsione aggravata ai danni di un uomo della...