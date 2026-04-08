Un uomo evaso dai domiciliari nell’agosto del 2025 è stato rintracciato dalla polizia a Bitonto durante il giorno di Pasquetta. Era stato ricercato per circa otto mesi, dopo aver lasciato la propria abitazione senza autorizzazione. La scoperta è avvenuta in una villa di campagna, dove si trovava insieme ai familiari. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere per scontare la pena residua di un anno.

Era evaso dai domiciliari nell’agosto del 2025 e da allora era ricercato. La polizia, lunedì 6 aprile, lo ha trovato mentre festeggiava la Pasquetta con i suoi familiari in una villa di campagna a Bitonto (Bari), e lo ha portato in carcere per scontare ancora un anno di pena residua. L’uomo, 37 anni, aveva patteggiato una pena di quattro anni per reati commessi nel 2022 in provincia di Avellino: insieme ad alcuni complici era stato arrestato per furti d’auto al termine di un inseguimento in macchina. Dopo aver scontato i primi anni ai domiciliari, nei suoi confronti era stato disposto il carcere a causa di alcune violazioni della misura. E lui si era reso irreperibile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Evaso dai domiciliari da 8 mesi, lo trovano a festeggiare Pasquetta con la famiglia: arrestato a Bitonto

Giugliano, evaso dai domiciliari: trovato con pistola e droga. Arrestato 32enneL’arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli, impegnati in specifici servizi di controllo del territorio.

Evaso dai domiciliari e trovato con marijuana nella “zona rossa”: arrestato 27enneIl 27enne risultava inoltre destinatario di un divieto di rientro nel Comune di Parma fino al giugno 2029, provvedimento emesso dal Questore in...

Temi più discussi: Evaso dai domiciliari fermato vicino alla stazione: arrestato dai Carabinieri; Fuga notturna dai domiciliari: nello zaino eroina, hashish e marijuana oltre ad arnesi da scasso. Arrestato 57enne; Evade dai domiciliari nel Verbano, arrestato a Nizza Monferrato dopo mesi di ricerche; Prima la richiesta di soldi per restituire la bici rubata, poi l'evasione dai domiciliari: un uomo nei guai.

Evaso dai domiciliari da 8 mesi, lo trovano a festeggiare Pasquetta con la famiglia: arrestato a BitontoEra evaso dai domiciliari nell’agosto del 2025 e da allora era ricercato. La polizia, lunedì 6 aprile, lo ha trovato mentre festeggiava la Pasquetta con i ... gazzettadelsud.it

Ricercato da mesi, ladro d’auto trovato dalla polizia mentre festeggiava Pasquetta a BitontoL'uomo, 37 anni, aveva patteggiato una pena di quattro anni ma da agosto era evaso dai domiciliari: era in una villa con i parenti ... bari.repubblica.it

Elia Del Grande, evaso ad Alba: doveva restare altri 12 mesi in una casa-lavoro, poi la fuga. La compagna: «Non è pericoloso» x.com

Elia Del Grande, il killer della strage dei fornai evaso per la seconda volta in sei mesi: non è rientrato dal permesso pasquale >> https://buff.ly/Ggd6tvQ - facebook.com facebook