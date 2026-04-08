Alessandria la vendita dell' auto si trasforma in un incubo tra minacce ed estorsioni | 39enne arrestato

Un uomo di 39 anni è stato arrestato nel vercellese con l’accusa di aver minacciato e estorto denaro a un altro uomo di Alessandria dopo aver venduto un’auto. L’indagine ha portato all’arresto, che si è concluso con il fermo dell’indagato. La vicenda si è sviluppata nel contesto di una vendita tra privati, con episodi di pressione e richieste di denaro che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Fermato e condotto in carcere un cittadino rumeno di 39 anni, residente nel vercellese, accusato di estorsione aggravata ai danni di un uomo della provincia di Alessandria. L’arresto è stato eseguito dalla Squadra Mobile della Questura locale, dopo che la vittima aveva denunciato continue richieste di denaro e minacce legate alla vendita della propria auto. La dinamica dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile della Questura di Alessandria. L’intervento è scaturito dalla richiesta di aiuto di un uomo residente nella provincia, che si è rivolto agli agenti dopo essere stato vittima di pressioni economiche e minacce da parte di un cittadino rumeno. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Alessandria, la vendita dell'auto si trasforma in un incubo tra minacce ed estorsioni: 39enne arrestato Alessandria, smantellata rete di spaccio: hashish, marijuana e farmaci illegali, indagate minacce ed estorsioni.Un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato ad Alessandria ha portato alla luce un sistema di spaccio al dettaglio con ramificazioni... Giro di droga da 150mila euro, armi per minacce ed estorsioni: 6 arresti, indagini tra Lombardia e PiemonteVarese, 29 gennaio 2026 – Alle prime ore dell'alba di oggi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Varese ha dato esecuzione a un'ordinanza... Argomenti più discussi: Il Consiglio Comunale di Alessandria dà il via libera alla vendita di Amag Reti Gas; Barani: Voglio vincere anche in D e resterò a lungo con l’Alessandria. Comprerei il Moccagatta; Dindo Capello: dalla leggenda di Le Mans alla guida del Gruppo Audi Zentrum Alessandria; Bankitalia accelera il piano dismissioni. Sul mercato 24 immobili per 31 milioni. Alessandria, la vendita dell'auto si trasforma in un incubo tra minacce ed estorsioni: 39enne arrestatoArrestato un 39enne rumeno nel vercellese per estorsione aggravata ai danni di un uomo di Alessandria dopo la vendita di un’auto. virgilio.it ALESSANDRIA - Una serie di lezioni con attestato finale. - facebook.com facebook La Mostra Canina che negli Anni 30 faceva impazzire Alessandria x.com