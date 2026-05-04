Ponti di Primavera grande affluenza di visitatori al MArRC | tutti i dati

Durante le festività primaverili, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha accolto un numero elevato di visitatori, confermando il suo ruolo tra le mete culturali più frequentate dal pubblico. Questi dati, pubblicati dal ministero della Cultura, attestano un’affluenza significativa che si è verificata nel periodo delle festività di primavera. La visita di numerosi appassionati e turisti ha sottolineato l’interesse per il patrimonio archeologico della regione.

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria registra un’eccezionale partecipazione di pubblico in occasione delle principali festività primaverili, confermandosi tra i luoghi della cultura più visitati del ministero della Cultura (MiC).Nella giornata del 25 aprile ad ingresso gratuito.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Primavera al MArRC: aperture straordinarie per i ponti di aprile e maggio Oltre mille visitatori "Oltre le nuvole" per i ponti di primaveraOltre mille visitatori hanno approfittato dei ponti di primavera per immergersi nell’universo multiforme fatto di nuvole e cieli in movimento,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Turismo: Toscana regina del ponte di primavera; Ponte Primo maggio, da Tolosa alla Svezia occidentale: 10 mete per un viaggio in Europa; Vacanze: nei ponti di primavera scoppia la voglia di mare; Maxi ponte di primavera: autostrade, tempi di percorrenza e cantieri tra 25 aprile e 1 maggio. Oltre mille visitatori per Oltre le nuvole nei ponti di primaveraOltre mille visitatori hanno approfittato dei ponti di primavera per immergersi nell’universo multiforme fatto di nuvole e cieli in movimento, ricreato ... piacenzasera.it Con A35 Brebemi nei ponti di primavera alla scoperta di castelli, palazzi e borghi medievaliIl circuito promosso da Pianura da Scoprire può essere una soluzione ideale per chi parte da Brescia o dalle aree limitrofe e vuole organizzare una giornata fuori porta tra manieri, dimore storiche e ... quibrescia.it Oltre mille visitatori "Oltre le nuvole" per i ponti di primavera, successo a XNL - facebook.com facebook La #RegioneSiciliana, in collaborazione Trenitalia, in occasione dei ponti di primavera ha attivato nuovi e più frequenti collegamenti ferroviari per accompagnare turisti e pendolari alla scoperta delle principali destinazioni della #Sicilia. Leggi regione.sicili x.com