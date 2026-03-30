Primavera al MArRC | aperture straordinarie per i ponti di aprile e maggio

Il Museo d'Arte e Storia organizza aperture straordinarie durante i ponti di aprile e maggio, offrendo l'opportunità di visitare le mostre e le collezioni in giorni aggiuntivi rispetto ai consueti orari. Le aperture sono previste per i giorni di festività e di ponte, permettendo al pubblico di accedere alle esposizioni anche durante i periodi di festività. Le date specifiche sono state comunicate dall'ente gestore del museo.

Sboccia la Primavera al MArRC. Scopriamo insieme le aperture straordinarie per i ponti di aprile e maggio. Il Museo resterà aperto per accogliervi tra i capolavori della Magna Grecia e le visioni contemporanee di Gianni Versace. Domenica 5 aprile ore 920 ingresso gratuito; lunedì 6 aprile ore 920 ingresso ordinario. Sabato 25 aprile ore 920 ingresso gratuito; venerdì 1 maggio ore 920 ingresso ordinario; domenica 3 maggio ore 920 ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Primavera al MArRC: aperture straordinarie per i ponti di aprile e maggio Articoli correlati Vacanze Pasqua 2026, scuole: stop dal 2 aprile e possibili ponti fino al 1° maggioSi avvicinano le vacanze di Pasqua 2026, che segnano il principale momento di pausa per studenti e famiglie tra le festività natalizie e la fine... Aperture straordinarie nelle cripte e masserie: via alle Giornate Fai di primaveraBRINDISI - La 34esima edizione delle Giornate Fai di Primavera si prepara a svelare i tesori nascosti della Puglia, nel weekend del 21 e 22 marzo.