Il ponte sull’Adda è stato chiuso al traffico, lasciando i sindaci alla ricerca di soluzioni per gestire la viabilità. Attualmente, si sta valutando l’uso di un senso unico alternato per permettere il passaggio dei veicoli. Le imprese lungo la provinciale 591 stanno subendo perdite economiche a causa dell’interruzione, che ha ridotto la circolazione e le attività commerciali nella zona.

? Cosa scoprirai Come potrà il senso unico alternato risolvere il blocco del traffico?. Quali danni economici stanno subendo le imprese lungo la provinciale 591?. Perché il problema degli ancoraggi mette a rischio la stabilità del ponte?. Cosa proporranno i sindaci durante l'incontro decisivo di sabato prossimo?.? In Breve I sindaci Pandini e Chiesa si riuniranno con le autorità sabato prossimo.. Il dislivello stradale è causato dall'usura degli ancoraggi degli stralli sulla provinciale 591.. Il sindaco Pandini propone sgravi Tari per ristoranti e imprese della zona.. La viabilità tra Lodigiano e Cremasco è bloccata dal sollevamento della pavimentazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte sull’Adda chiuso: i sindaci cercano una via per il traffico

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