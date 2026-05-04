Ponte Nomentano sai perchè questo ponte di Roma viene considerato un vero e proprio ‘luogo di passaggio tra due mondi’?

A Roma si trova un ponte meno noto rispetto ad altri, ma che ha un richiamo simbolico particolare. Si tratta di un ponte che collega due sponde del fiume e viene considerato un vero e proprio “luogo di passaggio tra due mondi”. La struttura si distingue per la sua storia e per il ruolo che ha avuto nel tempo, rappresentando un punto di transizione tra diverse aree della città.

A Roma c’è un ponte meno famoso di altri, ma capace di custodire un’immagine potente, che richiama un antico confine: il Ponte Nomentano non è solo un attraversamento sull’Aniene, ma un luogo che per secoli ha evocato l’idea del passaggio tra due mondi, tra città e campagna, tra sicurezza e ignoto, tra storia visibile e suggestione popolare. Ponte Nomentano a Roma: l’accesso fortificato che controllava l’ingresso alla città. Il Ponte Nomentano è uno di quei luoghi di Roma che sembrano rimasti ai margini dei grandi itinerari turistici, e proprio per questo conservano una forza particolare. Non ha la fama scenografica di Ponte Sant’Angelo né la centralità urbana dei ponti sul Tevere, ma custodisce una storia diversa, più silenziosa e quasi di frontiera.🔗 Leggi su Funweek.it

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