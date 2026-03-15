Sabato 14 marzo, la Parrocchia di Santa Rita a Chicago ha accolto un pubblico numeroso per l’accensione della Fiaccola della Pace e del Perdono, un evento che crea un collegamento simbolico tra Cascia e Chicago. La cerimonia ha coinvolto diversi partecipanti che hanno assistito all’accensione della fiaccola, celebrando così un momento di condivisione tra le due comunità.

Nel pomeriggio di sabato 14 marzo, la Parrocchia di Santa Rita a Chicago ha ospitato un momento di intensa partecipazione comunitaria per l’accensione della Fiaccola della Pace e del Perdono. Questo evento, inserito nel gemellaggio tra Cascia e Chicago, ha riunito autorità civili, rappresentanti religiosi e fedeli in una celebrazione che trascende i confini geografici. L’iniziativa vede come protagonisti il sindaco Mario De Carolis e altre figure istituzionali umbre, che hanno viaggiato fino negli Stati Uniti per rafforzare legami storici. La fiamma simbolica, una volta accesa, non si fermerà a Chicago ma intraprenderà un percorso verso il Vaticano, dove riceverà una benedizione specifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiaccola da Cascia a Chicago: il ponte tra due mondi

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