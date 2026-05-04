Ponte di maggio | il Castello di Agliè attira oltre 4600 visitatori

Durante il ponte di maggio, il Castello di Agliè ha registrato più di 4.600 visitatori, segnando un aumento rispetto ai periodi precedenti. Altre residenze reali hanno avuto numeri simili, con alcune che hanno raggiunto quote significative di pubblico. La gratuità dell’ingresso ha contribuito a questa affluenza, attirando un maggior numero di persone rispetto agli anni passati. I visitatori hanno potuto esplorare le strutture senza costi, favorendo una maggiore partecipazione.

? Cosa scoprirai Quali altre residenze reali hanno registrato numeri così alti?. Come ha influito la gratuità sulla scelta dei visitatori?. Dove si concentreranno i nuovi progetti culturali in estate?. Perché il successo di Agliè spinge a rivedere i servizi?.? In Breve Castello di Racconigi 3826 ingressi e Villa della Regina 2593 visitatori. Palazzo Carignano 920 accessi e Castello di Moncalieri 566 presenze. Effetto sinergico tra ponte maggio e prima domenica di ingresso gratuito. Riapertura prevista del Forte di Gavi nel mese di luglio. Oltre 4600 visitatori hanno varcato le soglie del Castello di Agliè durante il ponte del primo maggio, segnando un afflusso massiccio nelle residenze reali sabaude tra venerdì e domenica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte di maggio: il Castello di Agliè attira oltre 4600 visitatori Notizie correlate Leggi anche: Napoli attira oltre 500 mila turisti: un maggio da record per la città. Agliè, un ponte tra generazioni: premiati i custodi del verde e i natiAd Agliè, nel cuore del Canavese, la celebrazione della Giornata della Gentilezza si è trasformata il 12 aprile in un ponte tra le generazioni,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ponte 1 maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d'affari da 3,8 miliardi. I dati; Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita; Festa del Patrono San Marco a Ponte di Brenta dal 24 aprile al 3 maggio 2026; Dal 4 maggio chiude per lavori il ponte di Brivio. Costi, tempi e percorsi alternativi. Ponte del Primo Maggio, ponte di cultura: in migliaia in visita nei luoghi dell'arte torineseWeekend festivo ancora una volta all’insegna della cultura a Torino. Musei, residenze reali e gallerie d’arte hanno registrato un nuovo boom di ingressi nel ponte dal 1° al 3 maggio. Tutto esaurito pe ... torinoggi.it Ponte del Primo Maggio : oltre 6,5 milioni di arrivi in ItaliaPonte Primo Maggio 2026: 6,5 milioni di arrivi e 16 milioni di presenze in Italia. Turismo domestico protagonista, boom nelle città d’arte. lavocedivenezia.it Da Tirano parte un treno che, per scendere, gira in tondo su se stesso. Non è un effetto ottico. Non è una metafora. Il treno traccia un cerchio completo di 360 gradi su un ponte di pietra a cielo aperto, poi passa sotto il settimo arco di quello stesso ponte e ripre - facebook.com facebook