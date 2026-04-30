A Napoli si registra un'affluenza di oltre 500 mila turisti nel mese di maggio, segnando un record per la città. Dopo il grande afflusso di visitatori durante il ponte del 25 aprile, si prevede un ulteriore aumento di presenze per il ponte del primo maggio 2026. La città si conferma meta preferita per i viaggiatori in questo periodo dell'anno.

"> Dopo l’affluenza straordinaria di visitatori durante il ponte del 25 aprile, Napoli è pronta ad accogliere un altro gran numero di turisti per il ponte del primo maggio 2026. Questa città è sempre più riconosciuta come una delle principali mete turistiche a livello globale, attirando vacanzieri da ogni angolo del mondo. Ponte del primo maggio 2026: Napoli inarrestabile per il turismo. Sono attesi i dati dell’Osservatorio urbano sul turismo del Comune di Napoli, che forniranno informazioni dettagliate sulle presenze attese per il prossimo weekend festivo. Le prime stime sono molto promettenti, con scenari che potrebbero avvicinarsi o anche superare i numeri record registrati durante la Festa della Liberazione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli attira oltre 500 mila turisti: un maggio da record per la città.

Notizie correlate

Shakira, concerto da record a Città del Messico: oltre 400 mila spettatoriOltre 400 mila persone hanno assistito al concerto di domenica di Shakira a Città del Messico.

Vasco Rossi vuole un concerto da record: “Per i 50 anni di carriera cerco un luogo per 500 mila persone”Vasco Rossi promette un concerto da 500 mila persone per il 2017, quando festeggerà 50 anni di carriera, riprendendosi il record per il concerto...