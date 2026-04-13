Agliè un ponte tra generazioni | premiati i custodi del verde e i nati

Ad Agliè, nel Canavese, il 12 aprile si è svolta una cerimonia che ha coinvolto diverse fasce di età. Durante l’evento sono stati riconosciuti pubblicamente coloro che si dedicano alla cura del territorio, mentre sono stati consegnati i premi ai bambini nati nel 2025. La giornata ha rappresentato un momento di incontro tra le generazioni, con iniziative dedicate sia alla tutela ambientale che all’accoglienza dei nuovi cittadini.

Ad Agliè, nel cuore del Canavese, la celebrazione della Giornata della Gentilezza si è trasformata il 12 aprile in un ponte tra le generazioni, premiando chi cura il territorio e accogliendo ufficialmente i nuovi cittadini nati nel corso del 2025. L’iniziativa comunale ha voluto dare concretezza a un valore spesso considerato astratto, trasformandolo in azioni tangibili che coinvolgono sia il volontariato dedicato al decoro urbano sia le famiglie dei più piccoli. Il valore del lavoro invisibile: la cura del verde ad Agliè. Uno dei momenti centrali della giornata è stato dedicato ai volontari locali impegnati nella manutenzione delle aree verdi del comune.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agliè, un ponte tra generazioni: premiati i custodi del verde e i nati Nascono i “Custodi del Verde”: i cittadini protagonisti della transizione ecologicaFirenze, 4 febbraio 2026 – Prende forma a Firenze la rete dei “Custodi del Verde”, una vera e propria alleanza tra amministrazione e cittadinanza per... Cortinametraggio 21: il festival della rinascita olimpica si conferma fucina di talenti e ponte tra generazioniSi è chiuso superando ogni aspettativa la ventunesima edizione di Cortinametraggio, l’appuntamento che ormai da oltre vent’anni detta la linea nel...