Ponte di Bereguardo è arrivata l’attesa grande gru | smonterà impalcato e chiatte

Questa mattina a Bereguardo è arrivata una grande gru, lunga e imponente, che sarà utilizzata per smontare l’impalcato e le chiatte del ponte. La presenza della gru segna un passo importante nelle operazioni di smontaggio del ponte, che si stanno svolgendo nelle ultime settimane. La struttura, ormai dismessa, sarà smantellata completamente grazie all’intervento di questa macchina di grandi dimensioni.

Bereguardo (Pavia), 4 maggio 2026 – La gru tanto attesa questa mattina è arrivata ed è una gru gigantesca. Sarà impiegata per smontare l’impalcato del ponte di barche e le 28 chiatte sulle quali poggia. Un’operazione fondamentale per poter proseguire nell’intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del collegamento. Per consentire il lavoro fino a venerdì un tratto della strada provinciale 185 "Bereguardo - Garlasco", circa dal chilometro 3+600 al chilometro 3+650, e più precisamente dai pressi del lato sud del cantiere sino all'altezza del civico 42 sarà totalmente chiuso al traffico veicolare e ciclopedonale, mezzi di emergenza e soccorso compresi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ponte di Bereguardo, è arrivata l’attesa grande gru: smonterà impalcato e chiatte Ponte di Bereguardo, svelato il progetto: otto mesi di lavori, la chiusura prevista dal 9 dicembre Notizie correlate Ponte di via Falcinello. “Posato l’impalcato, fine lavori a giugno”Sarzana, 18 aprile 2026 – Tra proteste, ritardi e disagi subiti dalla cittadinanza il ponte di via Falcinello sta finalmente prendendo forma. Ponte sul Po di Volano: chiusa la passerella per il nuovo impalcatoA partire da lunedì 20 aprile, il transito pedonale sulla passerella situata nell’area di cantiere per la nuova infrastruttura sul Po di Volano, in... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Lavori sul Ponte di Barche: chiusura temporanea della S.P. 185 Bereguardo - Garlasco dal 4 all'8 maggio 2026; Il ponte tibetano è più vicino. Del progetto Paspardo-Cimbergo se ne parla da dieci anni; Controlli delle spiagge lungo il Ticino: da Turbigo a Pavia, poche multe e zero rifiuti; Aggredisce autista del bus con un manganello, denunciato. Ponte di Bereguardo, è arrivata l’attesa grande gru: smonterà impalcato e chiatteSono entrati nel vivo i lavori da 3,2 milioni di euro che dureranno ancora diversi mesi. Un’operazione fondamentale per poter proseguire nell’intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicure ... ilgiorno.it Parti per il ponte del primo Maggio Sei sicuro di avere tutto E’ il momento di rinnovare la tua attrezzatura Vi aspettiamo con tanti accessori, abbigliamento per lui e per lei e tantissimi nuovi caschi! #motomodapavia #abbigliamentomoto #caschimotopa - facebook.com facebook