Ponte di via Falcinello Posato l’impalcato fine lavori a giugno

Il ponte di via Falcinello a Sarzana è stato completato con la posa dell’impalcato e i lavori sono previsti terminare entro giugno. La realizzazione del ponte ha attraversato diverse fasi di lavoro, durante le quali sono stati registrati alcuni ritardi e proteste da parte della cittadinanza. Attualmente, l’opera sta assumendo forma e si avvicina alla conclusione.

Sarzana, 18 aprile 2026 – Tra proteste, ritardi e disagi subiti dalla cittadinanza il ponte di via Falcinello sta finalmente prendendo forma. Si è infatti conclusa nella giornata di mercoledì l’operazione di varo dell’impalcato metallico del ponte: intervento che ha segnato il passaggio alla fase di montaggio degli elementi secondari e dei traversi di collegamento. Stando al cronoprogramma fornito dalla direzione dei lavori lo scorso 2 aprile, in cui ricordiamo essere stato anche reso noto che lo smobilizzo del cantiere è previsto per il prossimo 21 giugno, il prossimo step dovrebbe consistere nel trasporto del materiale di risulta, oggi accumulato nell’alveo del Calcandola, su altro sito.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte di via Falcinello. “Posato l’impalcato, fine lavori a giugno” Notizie correlate Nuovo ponte, pronto il varo show: “Così solleveremo l’impalcato”. Corsa per l’apertura a giugnoFirenze, 25 febbraio 2026 – Il varo-show, scatterà presto, forse già entro il week end. Sul nuovo ponte (con vista Fiesole), lavori verso la fine. E a inizio giugno le prime autoFirenze, 12 aprile 2026 – Uno scorcio di Fiesole – con le sue ville a puntellare la collina regina di Firenze – fa capolino tra i palazzoni di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ponte di via Falcinello. Posato l’impalcato, fine lavori a giugno; Completata la posa dell’impalcato del nuovo ponte di via Falcinello a Sarzana; Nuovo ponte di via Falcinello a Sarzana, concluso il varo della struttura metallica; Ponte di Falcinello: Gli enormi ritardi colpa della politica. Ponte di via Falcinello. Posato l’impalcato, fine lavori a giugnoUna settimana di ritardo rispetto all’ultimo cronoprogramma. Ma il direttore del cantiere confida che non ci saranno sforamenti ... lanazione.it Completata la posa dell’impalcato del nuovo ponte di Via Falcinello a SarzanaSi è conclusa ieri, tramite l’ausilio di un’autogru, la posa dell’impalcato metallico del nuovo ponte di via Falcinello a Sarzana. Secondo quanto riferito all’Amministrazione dal Direttore dei lavori ... liguria24.it La fioritura della colza (Ponte di Piave - TV) - facebook.com facebook #CulturaDifesa #SaiChe Sei pronto al decollo dal ponte di volo Oggi ti portiamo su un elicottero della #MarinaMilitare. Sali a bordo, vola con noi e scopri il mondo da una prospettiva diversa. x.com