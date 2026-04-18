Ponte di via Falcinello Posato l’impalcato fine lavori a giugno

Da lanazione.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ponte di via Falcinello a Sarzana è stato completato con la posa dell’impalcato e i lavori sono previsti terminare entro giugno. La realizzazione del ponte ha attraversato diverse fasi di lavoro, durante le quali sono stati registrati alcuni ritardi e proteste da parte della cittadinanza. Attualmente, l’opera sta assumendo forma e si avvicina alla conclusione.

Sarzana, 18 aprile 2026 –  Tra proteste, ritardi e disagi subiti dalla cittadinanza il ponte di via Falcinello sta finalmente prendendo forma. Si è infatti conclusa nella giornata di mercoledì l’operazione di varo dell’impalcato metallico del ponte: intervento che ha segnato il passaggio alla fase di montaggio degli elementi secondari e dei traversi di collegamento. Stando al cronoprogramma fornito dalla direzione dei lavori lo scorso 2 aprile, in cui ricordiamo essere stato anche reso noto che lo smobilizzo del cantiere è previsto per il prossimo 21 giugno, il prossimo step dovrebbe consistere nel trasporto del materiale di risulta, oggi accumulato nell’alveo del Calcandola, su altro sito.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Ponte di via Falcinello. “Posato l’impalcato, fine lavori a giugno”

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