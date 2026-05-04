Ponte del Primo Maggio da record sui treni | oltre 535mila passeggeri in viaggio verso la Riviera

Durante il ponte del Primo Maggio, più di 535 mila passeggeri hanno utilizzato i treni di Trenitalia Tper per raggiungere la Riviera. I dati indicano un aumento rispetto alle precedenti festività, con un afflusso di viaggiatori che ha coinvolto molte tratte del servizio ferroviario. Le stazioni più frequentate si trovano nelle principali città di partenza e destinazione lungo la costa. Nessun incidente segnalato nel corso delle giornate di punta.

Oltre 535 mila persone hanno scelto i treni di Trenitalia Tper per spostarsi durante il ponte dell'1 maggio. Il numero è in crescita dell’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato, relativo ai giorni compresi tra il 30 aprile e il 3 maggio conferma l’atteso aumento della domanda.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Ponte di maggio: 6 milioni di passeggeri in viaggio sui treni? Cosa scoprirai Quali rotte hanno registrato il maggior afflusso di passeggeri? Come ha fatto Trenitalia a gestire il carico di sei milioni di... Ponte del 1° maggio: 6,5 milioni di passeggeri pronti sui binari? Cosa sapere 6,5 milioni di passeggeri previsti sulle reti ferroviarie tra il 30 aprile e il 4 maggio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Primo Maggio, boom di prenotazioni last minute: le mete più gettonate; Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita; Per il ponte del 1° maggio 2026 sono 7,4 milioni gli italiani pronti a partire, soprattutto verso il mare; Meteo a Roma: le previsioni del tempo per il ponte del Primo Maggio. Ponte del primo maggio, 46mila veicoli sulla ReginaFine del ponte, si torna a casa: dall’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso alla Regina, tutto fermo sulle strade comasche. Boom di automobilisti in ... espansionetv.it Sannio, controlli durante ponte del Primo Maggio: arresti, denunce e sanzioniNel weekend caratterizzato dal ponte del 1° Maggio, in concomitanza con la Festa dei Lavoratori e l’intenso traffico turistico, i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, guidati dal Colonnel ... ntr24.tv Edimburgo e le Highlands nel ponte del primo maggio….una terra affascinante ricca di storie e cultura… - facebook.com facebook Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita x.com