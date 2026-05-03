Ponte di maggio | 6 milioni di passeggeri in viaggio sui treni

Durante il ponte di maggio, circa sei milioni di persone hanno viaggiato sui treni italiani. Le rotte più frequentate sono state quelle tra le principali città e le località turistiche. Trenitalia ha aumentato le frequenze di alcuni treni e ha potenziato il personale sui binari per gestire l’afflusso. Sono stati adottati interventi per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme anti-Covid durante tutto il periodo di punta.

? Cosa scoprirai Quali rotte hanno registrato il maggior afflusso di passeggeri?. Come ha fatto Trenitalia a gestire il carico di sei milioni di persone?. Dove sono diretti i viaggiatori che scelgono i treni notturni?. Quando rimarranno attive le corse extra per i prossimi viaggi?.? In Breve Trenitalia ha impiegato convogli Frecciarossa in doppia composizione per aumentare la capacità.. Servizi InterCity e Regionale hanno garantito collegamenti verso 1.700 località italiane.. EuroCity e EuroNight hanno collegato Roma, Firenze e Bologna con Zurigo e Vienna.. Potenziamento dei posti extra sui treni InterCity resterà attivo fino al 2 giugno.. Circa 6 milioni di passeggeri hanno utilizzato i treni durante il ponte del primo maggio, con flussi massicci diretti verso le città d’arte e le coste mediterranee in questo periodo di ferie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte di maggio: 6 milioni di passeggeri in viaggio sui treni Candide by Voltaire - Complete Audiobook in English Notizie correlate Ponte del 1° maggio: 6,5 milioni di passeggeri pronti sui binari? Cosa sapere 6,5 milioni di passeggeri previsti sulle reti ferroviarie tra il 30 aprile e il 4 maggio. Olimpiadi, boom sui treni Trenord: +1,3 milioni di passeggeriTrenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare… Si comincia a pensare al “cambio di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ponte 1 maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d'affari da 3,8 miliardi. I dati; Trenitalia, circa 6,5 milioni di persone in viaggio per il ponte del 1° maggio; Distribuzione gratuita kit antilarvale e campagna anti zanzare; Cogne, lavori ponte di Chevril: chiusura totale della strada in alcuni orari tra il 6 e l’8 maggio. Ponte di Brivio, la chiusura. Fino a quando non si passa, le strade alternative e quanti minuti in più richiedonoDa domani (lunedì 4 maggio) chiude l'attraversamento dell'Adda. Arrivano più agenti di Polizia locale a Cisano Bergamasco. L'alternativa sul traghetto leonardesco per bici e moto ... bergamo.corriere.it Per il ponte del primo maggio 6 milioni in viaggioIl ponte del 1° maggio si conferma come un vero e proprio avvio anticipato della stagione estiva. CNA Turismo e Commercio stima circa 16 milioni di presenze complessive, concentrate su tre pernottamen ... giornaledellepmi.it TeleRama. . Boom di presenze turistiche nel Ponte del primo maggio che vanno a fare il paio con quelle del 25 aprile. facebook