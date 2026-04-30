Ponte del 1° maggio | 6,5 milioni di passeggeri pronti sui binari

Durante il ponte del 1° maggio, circa 6,5 milioni di passeggeri sono attesi sulle reti ferroviarie italiane tra il 30 aprile e il 4 maggio. Le compagnie di trasporto hanno previsto un aumento dei viaggi rispetto ai normali giorni feriali, con particolare attenzione alle partenze e agli arrivi nelle principali stazioni del paese. Sono state rafforzate le frequenze e i servizi per gestire l’afflusso di utenti.

? Cosa sapere 6,5 milioni di passeggeri previsti sulle reti ferroviarie tra il 30 aprile e il 4 maggio.. Trenitalia potenzia Frecciarossa e servizi internazionali verso Roma, Firenze, Svizzera e Germania.. Circa 6,5 milioni di passeggeri affollerranno le reti ferroviarie tra giovedì 30 aprile e lunedì 4 maggio 2026, in un periodo di mobilità che vede Trenitalia e il Gruppo FS pronti a gestire flussi massicci per il ponte del Primo maggio. La pianificazione logistica per la ricorrenza festiva punta a coprire una domanda estremamente variegata, che spazia dalle rotte verso i centri d’arte ai collegamenti internazionali. Le prenotazioni registrate indicano una forte concentrazione di viaggiatori verso Roma e Firenze, ma anche verso i poli urbani del Meridione come Napoli, Salerno, Bari, Foggia e Lecce.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte del 1° maggio: 6,5 milioni di passeggeri pronti sui binari Notizie correlate Sabotaggio sui binari a Bologna, 20enne arrestato mentre metteva pietre sui binari all’arrivo del trenoL'arresto nei pressi di Castel San Pietro Terme dopo la segnalazione di una persona sospetta sui binari. Ponte del Primo Maggio: 16 milioni di presenzeSecondo CNA Turismo e Commercio, il ponte del 1° maggio 2026 genera 16 milioni di presenze, 6,5 milioni di arrivi e un giro d’affari da 2,5 miliardi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Primo Maggio, boom di prenotazioni last minute: le mete più gettonate; Per il ponte del 1° maggio 2026 sono 7,4 milioni gli italiani pronti a partire, soprattutto verso il mare; 8 borghi stupendi da visitare per il ponte del 1 maggio, da nord a sud; Cosa fare il Primo Maggio: le idee all'ultimo minuto tra gite, eventi e festival. Ponte del 1° Maggio in Toscana: guida agli eventiLa primavera toscana del 2026 è una vera epifania del lavoro creativo, un concetto che in questa terra si declina da secoli tra la sapienza delle mani e l’ardire dell’intelletto. Per questo ponte del ... nove.firenze.it Ponte del 1° Maggio, partenze intelligenti per evitare il trafficoProve generali per l'estate: si prevedono picchi di affollamento su autostrade e strade statali venerdì e domenica ... moto.it Lombardia regina del ponte del Primo Maggio. Ma quali sono le mete più gettonati per la mini-vacanza di venerdì 1 maggio, sabato 2 maggio e domenica 3 maggio - facebook.com facebook Ponte del 2 giugno, l’Austria chiude l’Autostrada del Brennero: ripercussioni e proteste x.com