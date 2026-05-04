Durante il ponte del 1° maggio, il Museo Civico e la Casa di Piero hanno registrato un grande afflusso di visitatori. Entrambi i luoghi hanno avuto un numero di ingressi superiore rispetto alle settimane precedenti, con molte persone che hanno approfittato delle festività per visitare le esposizioni e le strutture storiche. L’affluenza ha coinvolto sia residenti che turisti provenienti da altre regioni.

Arezzo, 4 maggio 2026 – . Quasi 1.200 ingressi in tre giorni: Sansepolcro si conferma meta culturale e turistica di primo piano. Sansepolcro registra un importante risultato sul fronte turistico-culturale durante il ponte del 1° maggio. Nelle giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio, il Museo Civico e la Casa di Piero della Francesca hanno emesso centinaia di biglietti per altrettanti graditi visitatori giunti in città. Un dato particolarmente significativo, che testimonia l ’attrattività della città e del suo patrimonio storico-artistico, con una presenza consistente di turisti provenienti da fuori regione e dall’estero, a conferma del crescente interesse verso Sansepolcro come destinazione culturale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte del 1° maggio: boom di visitatori al Museo Civico e alla Casa di Piero

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