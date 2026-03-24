Tarantini Time Quotidiano Oltre mille presenze a Manduria per le Giornate FAI di Primavera 2026, che hanno visto tra i luoghi più visitati la Casa Museo dello scultore Pietro Guida, figura di rilievo nel panorama artistico e recentemente scomparsa. A condurre i visitatori lungo il percorso sono stati gli studenti del Liceo De Sanctis-Galilei, protagonisti come Apprendisti Ciceroni. Gli alunni della classe 3CSU – Chiara De Cataldo, Sofia Dicursi, Asia Fusco, Jennifer Guida, Noemi Perrucci, Alice Pichierri e Angelica Pro – coordinati dal professor Nicola Morrone, hanno affiancato gli studenti dell’IISS “Del Prete-Falcone” di Sava e dell’Istituto Comprensivo “Morleo” di Avetrana. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Manduria, Giornate FAI: boom di visitatori alla Casa Museo di Pietro Guida

Articoli correlati

La Casa Museo Ivan Bruschi aderisce alle Giornate FAI di PrimaveraArezzo, 14 marzo 2026 – La Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, partecipa alle iniziative relative alle...

Giornate Fai di Primavera. Visitatori e turisti da tutta Italia alla scoperta dei luoghi della culturaUn weekend caratterizzato dal bel tempo ha accompagnato le visite di cesenati e turisti ai luoghi della cultura scelti per la XXXIV edizione delle...