Thauvin e la fratellanza con i campioni del mondo della Francia | Siamo e saremo legati a vita

Florian Thauvin ha parlato della vittoria della Francia ai Mondiali del 2018, sottolineando il forte legame che ancora oggi unisce lui e i suoi ex compagni di squadra. Ha ricordato i momenti condivisi durante il torneo e ha affermato che questa fratellanza durerà per sempre. Le sue parole evidenziano il rapporto stretto nato in quella competizione e il senso di appartenenza che ancora oggi li lega.