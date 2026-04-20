Thauvin e la fratellanza con i campioni del mondo della Francia | Siamo e saremo legati a vita
Florian Thauvin ha parlato della vittoria della Francia ai Mondiali del 2018, sottolineando il forte legame che ancora oggi unisce lui e i suoi ex compagni di squadra. Ha ricordato i momenti condivisi durante il torneo e ha affermato che questa fratellanza durerà per sempre. Le sue parole evidenziano il rapporto stretto nato in quella competizione e il senso di appartenenza che ancora oggi li lega.
Florian Thauvin ha parlato dei Mondiali vinti con la Francia nel 2018 ed ha ricordato il legame tutt'ora fortissimo con i compagni di squadra. Un legame che rimarrà per sempre.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Andrea Dossena: “In Italia siamo campioni del mondo di sceneggiate. Pensiamo a fregare, non a giocare”Andrea Dossena, oggi allenatore del Novara dopo un passato da calciatore con Udinese, Liverpool e Napoli, si racconta a Fanpage.
Scaramucce tra l’inviato di Storie Italiane e quella del Tg1: “La correttezza!”, “Siamo in diretta”Tensione fuori dal carcere di Civitavecchia dove è detenuto Claudio Carlomagno: Vito Francesco Paglia di Storie Italiane si scontra con la collega...