Perugia conserva il ricordo di Aldo Capitini, filosofo e educatore, e la sua celebre bandiera della pace. La città ha mantenuto vivo il simbolo universale di nonviolenza e fratellanza, associato alle iniziative e alle manifestazioni che si sono svolte nel tempo. La bandiera rappresenta un punto di riferimento per le manifestazioni pacifiste organizzate nella zona.

La città di Perugia conserva il ricordo e l’eredità morale di Aldo Capitini, filosofo, educatore e attivista noto come il “Gandhi italiano”, che negli anni ’60 ideò la celebre bandiera della pace, oggi riconosciuta a livello internazionale come simbolo di speranza, nonviolenza e solidarietà tra i popoli. Con i suoi colori arcobaleno e la scritta PACE, il vessillo nacque come manifesto concreto della cultura del dialogo e della partecipazione civile, valori che Capitini considerava fondamentali per costruire una società giusta e libera dalle guerre. Nato a Perugia nel 1899, Capitini attraversò le vicende turbolente del Novecento italiano con una sensibilità fuori dal comune. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Aldo Capitini e la bandiera della pace di Perugia: un simbolo universale di nonviolenza e fratellanza

Tregua olimpica, dialogo e pace: dieci religioni unite intorno al braciere di Milano. “I Giochi sono simbolo di fratellanza”Milano, 12 febbraio 2026 – Dieci confessioni religiose una affianco all’altra sotto l’Arco della Pace per offrire un messaggio condiviso di pace,...

Tante piccole luci per disegnare il simbolo universale della pace: anche a Natale manifestano le Mani Rosse AntirazzisteLa mobilitazione di Mani Rosse Antirazziste non si ferma neppure durante il giorno di Natale.

Tutti gli aggiornamenti su Aldo Capitini.

Temi più discussi: Educare alla non violenza – Mese dell'educazione; A Modena, tra discorsi e azioni disarmate; Maggioranza in Regione, 'la patria di Capitini e San Francesco ripudia la guerra'; Record di iscrizioni al Capitini. Allestite anche le nuove aule. Sarà una struttura esterna.

Aldo Capitini e la bandiera della pace di Perugia: un simbolo universale di nonviolenza e fratellanzaLa città di Perugia conserva il ricordo e l’eredità morale di Aldo Capitini, filosofo, educatore e attivista noto come il Gandhi italiano, che negli anni ... laprimapagina.it

Aldo Capitini quale nonviolenzaLa perdita dell’illusione di «cambiare il mondo» e di «cambiare la vita» (Marx e Rimbaud uniti, secondo l’aspirazione del primo surrealismo, delle «avanguardie» artistiche ma anche politiche del primo ... avvenire.it

Bruno Enei (Barra Bonita, 8 giugno 1908 – Ponta Grossa, 5 gennaio 1967) è stato un docente, politico e partigiano brasiliano. Italianista, allievo di Attilio Momigliano, dal 1936 fu collaboratore di Aldo Capitini nell'antifascismo liberalsocialista in Umbria e coma - facebook.com facebook