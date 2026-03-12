Santanchè alla Bmt | Turismo boom in Campania 20 mln di visitatori nel 2025 +7% tra arrivi e presenze

Durante la Bmt, la ministra ha annunciato che nel 2025 la Campania prevede di ricevere oltre 20 milioni di visitatori, con un aumento del 7% negli arrivi e nelle presenze rispetto all’anno precedente. La crescita del settore turistico nella regione viene presentata come un risultato positivo, senza ulteriori analisi o commenti.

“ Il turismo in Campania sta andando benissimo: nel 2025 oltre 20 milioni di turisti, quindi un dato importante. La regione ha avuto una crescita tra arrivi e presenze di circa il 7% e dai dati che abbiamo da gennaio 2026 vediamo una crescita”. Lo ha detto la ministra del turismo Daniela Santanchè, a margine del taglio del nastro della ventinovesima edizione della Bmt, Borsa Mediterranea del Turismo, iniziata oggi alla Mostra d’Oltremare di Napoli. “ Sono molto onorata di essere stata invitata a questa inaugurazione della Bmt, che vedo si sta allargando sempre di più e ha sempre più successo, come il turismo in Campania e a Napoli, che sta funzionando molto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Turismo, boom di arrivi nel 2025. Santanché": "Merito anche dei piccoli comuni"Gli arrivi nel Paese sono cresciuti complessivamente del 7,1%, passando da 173 milioni nel 2024 a oltre 185 milioni nell'anno appena trascorso.

Turismo, boom Terricciola. Record di visitatori nel 2025TERRICCIOLA Terricciola si è conferma una delle mete emergenti del turismo toscano.

