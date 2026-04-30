Uzbekistan | boom di turisti italiani Tashkent è il nuovo hub globale

Nel 2025, il numero di turisti italiani che hanno visitato l’Uzbekistan ha raggiunto i 44 mila arrivi. In questo periodo, Tashkent si è rafforzata come punto di snodo logistico tra Europa e Asia, soprattutto in un momento di tensioni geopolitiche nella regione. La crescita del turismo italiano nel paese centrale dell’Asia continua a segnare un trend in evoluzione, con Tashkent che si conferma come un importante nodo di collegamento tra i due continenti.

? Cosa sapere I turisti italiani in Uzbekistan raggiungono i 44 mila arrivi nel corso del 2025.. Tashkent si consolida come hub logistico globale tra Europa e Asia durante le tensioni geopolitiche.. L’Uzbekistan registra un balzo dei flussi turistici dall’Italia con 44 mila visitatori nel 2025, consolidando il ruolo di Tashkent come perno logistico e di stabilità tra i continenti in un periodo di forti tensioni geopolitiche globali. Mentre le mappe commerciali dell’area eurasiatica vengono ridisegnate dai conflitti in Ucraina e dalle instabilità che colpiscono il Medio Oriente e il Golfo, l’Asia Centrale offre un quadro radicalmente opposto....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uzbekistan: boom di turisti italiani, Tashkent è il nuovo hub globale UZBEKISTAN 2026: Test Medici per Sposarti e Vita a 100€ al Mese… Il Paese delle Contraddizioni Notizie correlate Orio, fino al 10 maggio si vola anche in Uzbekistan: rotta su Urgench e TashkentÈ stato inaugurato, col primo volo decollato poco prima dell’1 di notte di giovedì 2 aprile, il collegamento diretto dall’aeroporto di Orio al Serio... Boom di turisti al Trasimeno: "Tanti visitatori italiani con la formula del last minute"Il comprensorio del Trasimeno archivia le festività pasquali con un bilancio decisamente positivo, segnando un avvio di stagione incoraggiante.