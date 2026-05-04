Politica e industria messe a confronto per inaugurare il Salone

Oggi si è tenuta l’inaugurazione ufficiale del Salone, un evento che ha visto la partecipazione di rappresentanti politici e del settore industriale. L’obiettivo principale è stato presentare strategie per migliorare la liquidità e favorire la crescita economica, in linea con i temi centrali dell’incontro. Durante la cerimonia sono stati illustrati piani e iniziative volte a stimolare l’investimento e a sostenere le imprese nel contesto attuale.

"RISPARMIO in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita" è la chiave con cui Assogestioni interpreta l’edizione 2026 del Salone del risparmio: un invito a trasformare una grande disponibilità di risorse in capitale produttivo, capace di sostenere l’innovazione, accompagnare le imprese e rafforzare la competitività del Paese e dell’Europa. Si aprirà così il Salone del risparmio 2026. Saranno molti gli appuntamenti in programma, ma domani, il primo giorno, gli occhi saranno puntati sulla plenaria di Assogestioni, con il discorso programmatico di apertura di Maria Luisa Gota, presidente di Assogestioni, alle 10 in sala Gold. La...🔗 Leggi su Quotidiano.net Notizie correlate Salone dell’auto di Pechino 2026, l’industria cinese alza il livello. Ecco le novità – FOTOIl Salone dell’Auto di Pechino è una prova di maturità (superata) per i costruttori cinesi, più consapevoli sul fronte del design e sempre più... All’A1 Expò da venerdì 20 a domenica 22 marzo c’è la quindicesima edizione del Salone Industria Casearia e ConservieraA San Marco Evangelista la quindicesima edizione del Salone Industria Casearia e Conserviera: innovazione e tecnologie al servizio del Made in Italy... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Hannover Messe: l’industria indica la strada verso un futuro competitivo; Taranto replichi l’esempio dell’Andalusia; Ex Ilva, i Genitori Tarantini attaccano: Produzione a ogni costo, sistema ormai fuori controllo; ESPLOSIONE NELLO STABILIMENTO INDUSTRIALE A MAZZOCCHIO, L'ORDINANZA DEL SINDACO DI PONTINIA. Politica e industria messe a confronto per inaugurare il SaloneRISPARMIO in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita è la chiave con cui Assogestioni interpreta l’edizione 2026 del Salone del risparmio: un invito a trasformare una grande ... quotidiano.net Industria: Orsini, serve politica triennale, su energia agire subito(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 gen - 'Abbiamo bisogno di far correre il nostro Paese, abbiamo bisogno che ovviamente le politiche industriali vengono messe al centro e anche per questo servira ... ilsole24ore.com Quasi un quarto (il 24,3%) dei cittadini Ue di età compresa tra i 16 e i 29 anni ha preso parte ad attività di partecipazione civica e politica. Ce ne parla Gianluca De Feo su #SkyInsider - facebook.com facebook Per Olivier Dupuis. Caro Olivier, non è possibile sintetizzare in poche righe la gratitudine e il debito di riconoscenza che la politica italiana ed europea ti devono. Le tue lotte non violente, la tua lucidità nell’analisi politica, la capacità di esserci prima di altri, met x.com