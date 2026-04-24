Al Salone dell’auto di Pechino 2026, diverse case automobilistiche cinesi hanno presentato nuovi modelli e concept. Tra le novità più evidenti ci sono il veicolo elettrico Geely Galaxy Starship 7, il Lynk & Co GT Concept, l’Omoda 7 e il Great Wall Ora. Le immagini mostrano le vetture in esposizione, con dettagli sui design e le caratteristiche tecniche. La manifestazione ha attirato numerosi visitatori e addetti ai lavori interessati alle innovazioni del settore.

Il Salone dell’Auto di Pechino è una prova di maturità (superata) per i costruttori cinesi, più consapevoli sul fronte del design e sempre più avanzati sotto il profilo della meccanica – che non è più soltanto quella elettrica – e del software. Lo show cinese è una vera e propria prova di forza dei costruttori della Repubblica Popolare, pronti a ridefinire i parametri globali di efficienza e prestazioni, oltreché a diventare il nuovo baricentro dell’automotive globale. BYD ha rubato la scena con il debutto dell’ammiraglia Denza Z9 GT, una filante shooting brake spinta da tre motori elettrici, uno posizionato sull’asse anteriore e due su quello posteriore, capaci di sprigionare una potenza complessiva di ben 965 CV.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salone dell’auto di Pechino 2026, l’industria cinese alza il livello. Ecco le novità – FOTO

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