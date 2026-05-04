polemiche bambini e scandali la pazza inter nacque dal caos quel giorno di ventuno scudetti fa

Ventuno. In centoquattordici anni. Gli scudetti dell'Inter, già dal primo titolo, hanno avuto storie tumultuose. Accadde appunto nel campionato 1909-1910, primo torneo a girone unico, oltre all'Internazionale erano iscritti otto club: l'Andrea Doria di Genova, Genoa, Juventus, Milan, Pro Vercelli, il Torino di Vittorio Pozzo, l'Ausonia di Milano e l'US Milanese, respinta l'iscrizione del Piemonte FC perché giunta in ritardo. Andrea Doria, Ausonia, Pro Vercelli e US Milanese erano composte da giocatori italiani. Finale polemico con spareggio tra i campioni d'Italia della Pro Vercelli e il Football Club Internazionale Milano che era stato fondato due anni prima, era il 9 marzo del 908, dai 44 dissidenti del Milan, contrari al divieto di tesserare calciatori stranieri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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