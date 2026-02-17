Nella penuria di editoriali sull’intervento di Marotta – quando parla uno davvero potente, accade così: accadeva anche tanti anni fa quando i potenti erano dall’altra parte – spicca un corsivo di Repubblica che ultimamente si diletta a vergare corsivetti che qualcuno definirebbe velenosetti, in realtà potremmo definirli giornalistici (termine archeologico). Ecco cosa scrive Repubblica nel corsivo titolato “Le tante giacche di Beppe”: Ci sono tanti Beppe Marotta. Ce ne è uno che, da consigliere federale, rappresenta in Federcalcio gli interessi di tutte e venti le squadre di Serie A. ce ne è un altro che in Lega Serie A rappresenta gli interessi dell’Inter contro – e le parole di ieri ne sono l’esempio – gli interessi delle altre 19 squadre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Argomenti discussi: Marotta transformers: un giorno rappresenta la Federcalcio, un giorno l'Inter. Ieri gongolava per i 36 scudetti Juve.

