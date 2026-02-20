Keely Hodgkinson ha stabilito un nuovo record del mondo sugli 800 metri indoor durante il Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour. La gara si è svolta in modo spettacolare, con la britannica che ha accelerato negli ultimi metri, sorprendendo tutti. Hodgkinson ha tagliato il traguardo in 1’55”77, migliorando di oltre un secondo il precedente record. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di atletica, che hanno assistito a un risultato storico in sala. La gara si è conclusa con grande entusiasmo tra il pubblico presente.

Keely Hodgkinson ha illuminato il Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala), siglando il nuovo record del mondo degli 800 metri indoor. La fuoriclasse britannica ha completato i quattro giri di pista nell’impianto francese con il tempo di 1:54.87 e ha tolto quasi un secondo allo storico primato della slovena Jolanda Ceplak, che ventiquattro anni fa si era espressa in 1:55.82. Era il 3 marzo 2002 quando la balcanica balzò in cima alla liste all-time, il giorno in cui Hodgkinson venne al mondo: un passaggio di consegne dal sapore romantico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Keely Hodgkinson da brividi: vertiginoso record del mondo sugli 800 metri! Nacque quel giorno

Perché il record di Josh Hoey sugli 800 metri è stato semplicemente mostruoso: resisteva da 30 anniAl New Balance Indoor Grand Prix di Boston, Josh Hoey ha stabilito un nuovo record mondiale indoor sugli 800 metri, interrompendo una prestazione che durava da oltre 30 anni.

Alessia Succo vola nel futuro: vertiginoso record del mondo U20! L’Italia ha trovato la stella degli ostacoliAlessia Succo ha stabilito un record mondiale U20 nei 60 ostacoli, spinta dalla sua determinazione e da un allenamento intenso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.