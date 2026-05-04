Pogacar imbattibile anche al Romandia esulta come Ronaldo ma ha un problema | i chili di troppo

Tappa dopo tappa, il ciclista sloveno ha conquistato anche il Giro di Romandia, celebrando con un’esultanza simile a quella di un noto calciatore. La vittoria lo conferma come uno dei favoriti per il prossimo grande evento, il Tour de France. Tuttavia, si discute anche di un problema di peso che potrebbe influenzare le sue prestazioni future.

Pogacar ha trionfato anche al Giro di Romandia, esultando nell'ultima tappa alla Cristiano Ronaldo. Ennesimo successo per il campione sloveno che ora si preparerà al Tour de France. Ma deve combattere con un nemico in più: i chili di troppo che lo hanno fatto soffrire più delle salite.🔗 Leggi su Fanpage.it

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