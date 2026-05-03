Ciclismo Giro di Romandia | Pogacar imbattibile vince tappa e maglia

Tadej Pogacar si è aggiudicato il Giro di Romandia 2026, conquistando sia la vittoria di tappa che la maglia generale. Durante la corsa, ha ottenuto il suo quarto successo parziale sul traguardo in salita di Leysin. La gara si è conclusa con la sua vittoria, confermando la sua imbattibilità in questa edizione.

Tadej Pogacar ha vinto il Giro di Romandia 2026, suggellando il trionfo nella classifica generale con il quarto successo parziale ottenuto sul traguardo in salita di Leysin. La quinta e ultima frazione della corsa svizzera si è snodata per 178,2 chilometri, partendo da Lucens. La gara è stata caratterizzata da una fuga composta da otto corridori, tra cui l’italiano Lorenzo Germani e gli uomini della Red Bull-BORA-hansgrohe Jan Tratnik e Finn Fisher-Black. La fuga ha raggiunto un vantaggio massimo di 3’15”, ma il lavoro costante dell’UAE Team Emirates e della Bahrain-Victorious ha ridotto progressivamente il margine con il passare dei chilometri.🔗 Leggi su Sportface.it

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