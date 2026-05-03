Pogacar fa il cannibale anche al Giro di Romandia 2026 Ma non mancano le polemiche

Il ciclista sloveno ha vinto anche al Giro di Romandia 2026, confermando la sua supremazia. La corsa si è conclusa con uno sprint sul traguardo finale, dopo tre tappe disputate in Svizzera. La vittoria ha suscitato reazioni contrastanti tra gli addetti ai lavori e gli appassionati, con alcune voci che hanno evidenziato tensioni sulle modalità di gara. La competizione si è svolta senza incidenti di rilievo e ha visto la partecipazione di numerosi team internazionali.

Roma, 3 maggio 2026 - All'obiettivo ormai conclamato di aggiungere al palmares le (poche) corse non ancora presenti, Tadej Pogacar è chiamato ad apportare una modifica: anche il Giro di Romandia 2026 finisce infatti nel carniere dello sloveno, che come suo consueto non si accontenta di vincere ma stravince. I numeri di Pogacar e le polemiche. Basti pensare che delle 6 tappe in programma (prologo compreso), il fuoriclasse della UAE Team Emirates-XRG ne ha portate a casa ben 4 (missione riuscita anche a Ferdi Kubler nel lontano 1951 ), lasciando agli altri solo le briciole e neanche nella giornata conclusiva, apponendo il punto esclamativo anche a Leysin (con un ottimo Lorenzo Fortunato quarto al traguardo).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pogacar fa il cannibale anche al Giro di Romandia 2026. Ma non mancano le polemiche Notizie correlate Ciclismo, Pogacar cannibale: vince anche al Giro di RomandiaTadej Pogacar non si ferma e conquista la seconda tappa del Giro di Romandia con arrivo a Vucherens. Tadej Pogacar sempre più Cannibale. Vittoria anche nell’ultima tappa al Giro di RomandiaC’era chi pensava che la sua presenza al Giro di Romandia, per la prima volta in carriera, potesse essere onorata solo con il limitarsi a vincere la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pogacar le vince tutte! Godon non può nulla in volata: rivivi il finale; GIRO DI ROMANDIA. POGACAR VINCE CON UNA VOLATA PERFETTA, 7° TONEATTI; Pogacar cannibale anche in volata! Godon ko e secondo successo di fila; Pogacar alle spalle di Schmid, il prologo è di Godon. Tadej Pogacar sempre più Cannibale. Vittoria anche nell’ultima tappa al Giro di RomandiaC'era chi pensava che la sua presenza al Giro di Romandia, per la prima volta in carriera, potesse essere onorata solo con il limitarsi a vincere la ... oasport.it Pogacar is also a cannibal at the 2026 Tour of Romandie. But there is no shortage of controversy.The UAE Team Emirates-XRG champion dominated the Swiss race, winning four of the six stages. However, Paret-Peintre attacked: It seems the organizers wanted him to win. ... sport.quotidiano.net Giro di Romandia 2026, Tadej Pogacar su tutti: “”Ogni vittoria è importante per me, è importante concretizzare il lavoro dei miei compagni” x.com Pogacar contro Lipowitz! Ecco l'ultima tappa del Giro di Romandia di quasi 180 km, con oltre 3500 metri di dislivello complessivo Non perderti l'ultima tappa: seguila dalle 14:00 in diretta su Eurosport, Discovery+ e HBO Max facebook