Ciclismo Pogacar cannibale | vince anche al Giro di Romandia

Tadej Pogacar ha vinto anche la seconda tappa del Giro di Romandia, arrivando a Vucherens e battendo gli avversari nello sprint finale. Con questa vittoria, il ciclista mantiene la maglia di leader della corsa, proseguendo la sua serie di successi in questa stagione. La gara si è conclusa con un arrivo in volata, confermando la sua forma e la capacità di imporsi anche in questa fase del circuito.

Tadej Pogacar non si ferma e conquista la seconda tappa del Giro di Romandia con arrivo a Vucherens. Il campione del mondo vince allo sprint e mantiene la maglia di leader. La prima fase di gara ha visto andare all’attacco quattro corridori: Filippo Conca, Henri-François Renard-Haquin, Roland Thalmann e Jakob Soederqvist. Il quartetto ha gestito un margine massimo di tre minuti sul gruppo, costantemente tenuto sotto controllo dagli uomini della UAE Team Emirates – XRG. Nel finale la corsa si è infiammata con il tentativo in solitaria di Soederqvist, ma sulla salita di Vulliens è arrivata la reazione del gruppo. A quel punto Tadej Pogacar si è portato al comando e, imponendo il proprio ritmo senza esagerare, ha ripreso gli attaccanti ricompattando il plotoncino di testa in vista dell’arrivo.🔗 Leggi su Sportface.it

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