Poesia tra i binari | la stazione di Reggio celebra la maternità

Nella stazione ferroviaria di Reggio, si svolge un evento che unisce poesia e spazio pubblico, trasformando i binari in un palcoscenico per le parole. Si terrà una cerimonia di consegna di premi a poeti che scrivono sia in italiano che in dialetto, celebrando così la maternità attraverso espressioni letterarie. L'iniziativa mira a coinvolgere i visitatori e a valorizzare il legame tra cultura e quotidianità.

?? Cosa scoprirai Come può una stazione ferroviaria trasformarsi in un palcoscenico poetico? Chi sono i poeti che riceveranno i premi in dialetto e italiano? Perché l'associazione ha scelto proprio i binari per celebrare la maternità? Cosa accadrà a Scilla e al Circolo Tennis nelle prossime settimane??? In Breve Elena Festa, Pino Cambera e Aurelio Mandica coordinano l'evento poetico alla stazione. Sorteggio di sei premi tra sezioni in lingua italiana e dialetto locale. Il 19 maggio a Sc .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poesia tra i binari: la stazione di Reggio celebra la maternità Notizie correlate ’Liberi’ illumina l’Arena del Sole. Tra amarcord, poesia e musica. La città celebra l’immenso DallaUna grande serata di musica, immagini e parole in onore di Lucio Dalla, ieri sera all’Arena del Sole, in cui provare la sensazione di essere ’Liberi’. Leggi anche: Angri, nascosti 36 chili di cocaina tra i binari morti della stazione: arrestato un uomo