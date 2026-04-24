Angri nascosti 36 chili di cocaina tra i binari morti della stazione | arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Castellammare di Stabia nell’ambito di un’operazione condotta su ordine del GIP di Nocera Inferiore. Durante le attività, sono stati trovati e sequestrati 36 chili di cocaina nascosti tra i binari inattivi della stazione di Angri. L’indagato è stato accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia sul traffico di sostanze stupefacenti.

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