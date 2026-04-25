Milano sempre più green? I numeri che mettono in crisi il modello Sala tra alberi mancanti e promesse disattese

Negli ultimi anni, Milano ha affrontato un crescente dibattito sulla presenza di aree verdi in città, in particolare durante la campagna elettorale del 2021, quando il tema del verde pubblico ha assunto un ruolo centrale nel programma del sindaco. I dati recenti evidenziano come il numero di alberi e spazi verdi sia insufficiente rispetto alle promesse fatte, mettendo in discussione alcune delle iniziative promosse dall'amministrazione.

Tra la fine del 2020 e la campagna per il secondo mandato a Palazzo Marino, nell’autunno del 2021, Giuseppe Sala capì che il verde non era più un capitolo marginale del programma, ma il vestito perfetto con cui ripresentarsi ai milanesi dopo il Covid. Milano usciva dalla pandemia, la sensibilità climatica cresceva, Greta Thunberg arrivava a Youth4Climate proprio in città accusando i leader di fare solo «bla bla bla», e Beppe si mise a cavalcare quell’onda promettendo una metropoli più fresca, più green, più respirabile. Nel programma del 2021 parlava di 3 milioni di alberi piantati, 20 nuovi parchi e di una vera svolta ambientalista; pochi...🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Milano sempre più green? I numeri che mettono in crisi il modello Sala tra alberi mancanti e promesse disattese Notizie correlate “Sanità umbra al collasso tra promesse disattese e sicurezza ignorata: i lavoratori non reggono più”Dopo un anno di governo, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti non ha mantenuto gli impegni presi con cittadini e lavoratori. Corradi: "Popolazione straniera aumentata, promesse disattese"Non si placa il dibattito politico a Bondeno sul tema dell’immigrazione e della gestione del territorio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: È un Giro d’Italia sempre più green anche grazie a VAIA; EcoHackathon, a Milano la terza edizione: giovani idee per la sostenibilità nella ventiquattro ore no-stop di Legambiente Lombardia; home - Comune di Milano; Al via Salone del Mobile.Milano. Sostenibilità come sistema. Milano sempre più green? I numeri che mettono in crisi il modello Sala tra alberi mancanti e promesse disatteseMilioni di alberi mai piantati, sempre più auto in città e persino l’idea di ridurre l’impatto del nuovo San Siro grazie a crediti di carbonio comprati all’estero. Così la tanto strombazzata sosteni ... panorama.it Milano sempre più green grazie a SmartCityLifeMilano, 22 mar. (askanews) – Una nuova porzione di parco pubblico per Milano. SmartCityLife ha inaugurato un’area da 31mila metri quadrati di spazio verde, donata al comune meneghino nel quasi omonimo ... affaritaliani.it Nell’inchiesta della Procura di Milano Gianluca Rocchi è accusato di frode sportiva per avere scelto arbitri graditi all’Inter in alcune partite. Sono tre i capi d’imputazione nell’avviso di garanzia visionato dall’AGI. In uno si legge che Rocchi “quale designatore ar - facebook.com facebook “Rocchi sceglieva arbitri graditi all’Inter”, l’ipotesi dei pm di Milano x.com