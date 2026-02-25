Missione a Bruxelles | la Toscana in pressing sui vertici Ue per blindare i Fondi di coesione

FIRENZE – La Regione Toscana rivendica un ruolo da protagonista nella definizione della futura architettura finanziaria europea. Si chiude oggi la missione istituzionale a Bruxelles del presidente Eugenio Giani e dell’assessora ai Rapporti con l’Unione Europea, Cristina Manetti, un vertice diplomatico mirato a tutelare le risorse destinate ai territori in vista del prossimo Quadro finanziario pluriennale (Mff) 2028-2034. L’agenda politica ha visto la delegazione toscana interfacciarsi con i massimi esponenti comunitari e nazionali, registrando una sostanziale intesa con il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, e con il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti. Il governatore Giani ha posto con forza la questione della salvaguardia dei Fondi di coesione, opponendosi alla prospettiva di una centralizzazione statale delle risorse in un unico macro-fondo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

