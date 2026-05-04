Playoff Nba impresa Pistons | rimontano dall' 1-3 contro i Magic e volano in semifinale

I Detroit Pistons hanno compiuto una rimonta incredibile nei playoff NBA, recuperando uno svantaggio di 1-3 contro i Magic e qualificandosi così per le semifinali. La serie si è conclusa con una vittoria decisiva in gara sette, dopo aver vinto le ultime tre partite consecutive. La squadra ha ottenuto un risultato storico, superando le aspettative e mantenendo viva la corsa ai titoli.

Detroit (Stati Uniti), 4 maggio 2026 - A poche ore dal colpaccio dei Philadelphia 76ers, che hanno eliminato ai quarti di finale i Boston Celtics dopo essere finiti sotto 1-3 nella serie, i Detroit Pistons hanno compiuto la stessa impresa e si sono presi il pass per la semifinale di Eastern Conference sconfiggendo 116-94 gli Orlando Magic in gara 7 giocata tra le mura amiche della Little Caesars Arena. Una rimonta epica che, con quella di questa notte, si è concretizzata soltanto quindici volte nella storia dei playoff NBA. Ironia della sorte, però, era già capitato ai Pistons, i quali nell’ormai lontano 2003 eliminarono proprio gli Orlando Magic partendo dall’1-3.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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