NBA playoff | riscatto dei Detroit Pistons Magic battuti 98-83

I Detroit Pistons hanno reagito alla sconfitta di gara 1 del quarto di finale di Eastern Conference e hanno vinto la seconda partita contro gli Orlando Magic con il punteggio di 98-83. La sfida si è svolta negli Stati Uniti, con i Pistons che sono riusciti a ribaltare il risultato iniziale e a conquistare un’importante vittoria nella serie dei playoff NBA.

Oklahoma City (Stati Uniti), 23 aprile 2026 - Non si è fatto attendere il r iscatto dei Detroit Pistons che, dopo il passo falso di gara 1 del quarto di finale di Eastern Conference, non hanno lasciato scampo agli Orlando Magic sconfiggendoli con un perentorio 98-83 nel secondo atto della serie. La svolta del match è arrivata nella terza frazione: dopo un primo tempo giocato sul filo del perfetto equilibrio (46-46), infatti, la franchigia del Michigan ha poderosamente alzato i giri del proprio motore partendo con un parziale di 19-0 che si è trasformato in un 38-16 nell’arco dei 12 ’, nei quali i Pistons hanno chiuso i rifornimenti all’attacco degli avversari e al tempo stesso hanno trovato grande feeling con il canestro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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