NBA playoff | Pistons e Rockets annullano i match point di Magic e Lakers

I Detroit Pistons e gli Houston Rockets hanno conquistato due vittorie decisive nei playoff NBA, eliminando rispettivamente Magic e Lakers. Entrambe le squadre hanno recuperato dai match point e sono riuscite a vincere le partite di ritorno, portandosi avanti nella serie. La sfida tra Pistons e Magic si è conclusa con la vittoria dei Pistons, mentre i Rockets hanno superato i Lakers, entrambe le sfide hanno visto un risultato finale di 4-3.

Los Angeles (Stati Uniti), 30 aprile 2026 - Messi con le spalle al muro, i Detroit Pistons - entrati nel tabellone playoff da primi della classe della Eastern Conference e a un passo dall’eliminazione dopo il 3-1 patito in gara 4 - hanno battuto 116-109 gli Orlando Magic e hanno così impedito alla franchigia della Florida di approdare in semifinale alla prima opportunità disponibile. Quello ottenuto dalla franchigia del Michigan tra le mura amiche della Little Caesars Arena è stato un successo decisamente autoritario, perché i Pistons sono riusciti a tenere sempre la testa del match, allungando addirittura a +15 all’alba della quarta frazione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, playoff: Pistons e Rockets annullano i match point di Magic e Lakers Lakers STUN: LeBron James and Defense SHUT DOWN Kevin Durant, Rockets STRUGGLE in Playoffs Notizie correlate Leggi anche: NBA, i risultati della notte (30 aprile): reagiscono i Detroit Pistons, i Rockets vincono ancora contro Los Angeles Lakers NBA, playoff: riscatto dei Detroit Pistons. Magic battuti 98-83Oklahoma City (Stati Uniti), 23 aprile 2026 - Non si è fatto attendere il riscatto dei Detroit Pistons che, dopo il passo falso di gara 1 del quarto... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Wembanyama devastante anche ai playoff: 35 punti all'esordio. Sorpresa Orlando: sbanca Detroit; Playoff NBA: Houston resta viva, ok Pistons e Cavs; NBA Freestyle | Wembanyama scrive la storia e fa show all'esordio ai playoff. Pistons, dopo Cunningham c'è il nulla; Sabato sera NBA su Sky: tre partite di playoff. NBA, playoff: Pistons e Rockets annullano i match point di Magic e LakersSi portano invece sul 3-2 nella serie i Cleveland Cavaliers, che in gara 5 hanno sconfitto 125-120 i Toronto Raptors ... sport.quotidiano.net NBA Playoffs: Pistons and Rockets Cancel Magic and Lakers Match PointsThe Cleveland Cavaliers, however, are now 3-2 in the series, having defeated the Toronto Raptors 125-120 in Game 5. sport.quotidiano.net PLAYOFFS - Cunningham salva i Pistons e li tieni in vita, Houston annulla il 2° Match-Point ai Lakers mentre Schroder conquista il primo per Cleveland - facebook.com facebook Orlando Magic. Pre-partita. L'handshake tra Bitadze e Penda. I Magic sono avanti 3-1 nella seria con i Pistons perchè sono stupefacenti dentro e fuori dal campo. #NBAtipo x.com