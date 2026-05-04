Playoff Nba highlights | Detroit completa la rimonta passa anche Cleveland

Nella notte con due gare decisive, i Pistons hanno concluso una rimonta convincente e eliminato i Magic, con Cade Cunningham che ha segnato 32 punti. Anche i Cavaliers sono riusciti a superare l'avversario, portando a termine la loro partita. Entrambe le sfide hanno deciso le squadre qualificate ai playoff NBA, segnando un momento importante nella fase finale della stagione.

Doppia gara-7 nella notte Nba. I Pistons completano la rimonta ed eliminano i Magic grazie a un Cade Cunningham da 32 punti. I Cavs fanno valere il fattore campo e battono i Raptors nella sfida decisiva con un ottimo Jarrett Allen da 22 punti. Guarda gli highlights. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Playoff Nba highlights: Detroit completa la rimonta, passa anche Cleveland Notizie correlate NBA, gara-7 trionfali: Cleveland e Detroit volano ai playoff? Cosa scoprirai Come hanno fatto i Cavaliers a ribaltare 19 punti di svantaggio? Chi ha trascinato Detroit nella rimonta storica dopo diciotto anni?... Leggi anche: NBA Playoff, Cleveland avanti: Toronto ko in gara-7, ora sfida a Detroit Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: NBA Playoff Highlights: Orlando-Detroit gara-3 113-105; Sheppard strappa la palla a LeBron: Detroit, Cleveland e Houston. Gli highlights; Banchero firma il bis di Orlando su Detroit. Thunder in scioltezza: Suns spalle al muro; I Lakers passano, Detroit e Toronto forzano gara-7. Playoff NBA, risultati della notte: Cleveland spazza via Toronto, Detroit elimina OrlandoLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, risultati della notte: Cleveland spazza via Toronto, Detroit elimina Orlando ... sport.sky.it Playoff Nba: Detroit batte Orlando, in semifinale trova ClevelandDetroit vince gara 7 e vola alle semifinali dei playoff Nba. I Pistons staccano il pass per Conference Est dopo aver battuto 116-94 Orlando, chiudendo la serie 4-3. (ANSA) ... ansa.it NBA, il tabellone di playoff 2026: tutte le sfide del secondo turno #SkySportBasket #NBA x.com PHILA ELIMINA BOSTON Dopo 44 anni, i 76ers vincono una serie playoff contro i Celtics. Joel Embiid e compagni completano la rimonta, firmando il primo grande upset di questa off-season. FINALE: https://www.pianetabasket.com/nba/playoff-nba-philadel - facebook.com facebook